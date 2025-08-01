«Еще один пластиковый манекен». Линдси Лохан раскритиковали в Сети

Линдси Лохан раскритиковали после появления на премьере фильма в Лондоне: «Ещё один пластиковый манекен»
Накануне в Лондоне состоялась премьера «Чумовой пятницы-2». Разумеется, главной звездой красной дорожки стала Линдси Лохан. Актриса, феноменально преобразившаяся за последние пару лет, произвела фурор, появившись на показе второй части культового фильма в нежно-лиловом платье (кстати, этот образ — отсылка к наряду её героини в первой части фильма).
Публика была в восторге, увидев Линдси. Правда, как это часто бывает, нашлись и недовольные. Всё дело в том, что западные таблоиды обратили внимание на то, какой подтянутой была её кожа на снимках с премьеры. Юзеры посчитали, что Лохан сделала очередную пластическую операцию.
«Что случилось с Линдси?», «Ещё один пластиковый манекен», «Если посмотреть на неё вблизи, начнет казаться, что она в маске», «Пластмасса», «Она едва может двигать лицом. Как её вообще взяли на роль в фильме?» — пишут пользователи Сети.