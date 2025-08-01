«Еще один пластиковый манекен». Линдси Лохан раскритиковали в Сети

Накануне в Лондоне состоялась премьера «Чумовой пятницы-2». Разумеется, главной звездой красной дорожки стала Линдси Лохан. Актриса, феноменально преобразившаяся за последние пару лет, произвела фурор, появившись на показе второй части культового фильма в нежно-лиловом платье (кстати, этот образ — отсылка к наряду её героини в первой части фильма).

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Публика была в восторге, увидев Линдси. Правда, как это часто бывает, нашлись и недовольные. Всё дело в том, что западные таблоиды обратили внимание на то, какой подтянутой была её кожа на снимках с премьеры. Юзеры посчитали, что Лохан сделала очередную пластическую операцию.