Блогер Оксана Самойлова устроила откровенную фотосессию на своей ферме. Звезда позировала в нескольких образах — коротких шортах и топе, а также в белом мини-платье с глубоким декольте. Она показала кадры со съемки подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Таким образом многие вдохновятся возродить фермерство в стране», «Вау», «Огород тебе к лицу», «Огненно», «Крутая фермерша», «Нереально», «Шикарная женщина хороша во всем», «Фантазии фермера».

© Соцсети

© Соцсети

Супруга рэпера Джигана неоднократно говорила подписчикам, что ей тяжело дается набор веса и во время стрессов она не поправляется, а сильно худеет. Чтобы увеличить мышечную массу, бизнесвумен практически каждый день занимается фитнесом или любой другой физической активностью, но затем делает перерыв на три месяца. По словам блогерши, ей не нравится «тощая» фигура, хотя поклонники «засыпают» ее комплиментами.

Самойлова вместе с мужем растит четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Бизнесвумен недавно призналась, что мечтает еще об одной дочери. По словам жены рэпера, они уже работают над пополнением в семье. Однако блогер отмечала, что старшая девочка больше всех из-за этого переживает, поскольку сильно привязана к ней. Самойлова старается не потерять связь с Ариелой и выстроить доверительные отношения с подростком.