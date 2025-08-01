Дана Борисова рассказала о новой пластической операции

Телеведущая Дана Борисова призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решилась на новую пластическую операцию. Звезда захотела сделать подтяжку шеи и лица. Она объяснила, почему постоянно себя преображает с помощью кардинальных мер.

«Я уже в клинике. Через два часа операция. Подтяжка шеи и подбородка. Будет длиться пять часов. Основной вопрос от вас: «И так красивая, зачем тебе это надо?». Объясняю. Мотивация у меня такая — мне уже 49 лет, допускаю, что я красивая, но возрастные изменения появились. Если есть возможность что-то подправить и улучшить, разве вы бы отказались от такой возможности? Настроение у меня хорошее, но с утра появился легкий нервяк. Пожелайте мне удачи», — поделилась артистка.

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В августе 2024 года знаменитости сделали лифтинг лба и висков, изменили форму глаз и провели нижнюю блефаропластику. Борисова признавалась, что благодарна врачу, который ее преобразил. Телеведущая объясняла, что прибегла к хирургическому вмешательству, поскольку обычная косметология не помогала. По словам блогера, ей не нравились брови, которые сползли с возрастом, и она «напоминала уже Брежнева». «Уколы красоты» не решали проблему, поэтому звезда и обратилась за помощью к хирургу.

Борисова отмечала, что также постоянно сталкивается с хейтом из-за пластики. Но, по словам телеведущей, она будет делать столько операций, сколько посчитает нужным, чтобы оставаться красивой для самой себя.