Бьюти-тренд-2025: гурманские ароматы

Гурманские ароматы — парфюм со «съедобными» нотами — сегодня переживают новый виток популярности. Почему? Причина в первую очередь, психологическая, считают эксперты: такие ароматы добавляют хорошего настроения, исполняют терапевтическую функцию, что особенно актуально, когда живешь в напряженное время в напряженном ритме. Такие ароматы, как правило, понятны и приятны.

«В соцсетях хештег #gourmandperfume получает все больше упоминаний, потому что людям просто приятно смотреть, а в магазинах слушать то, что будто бы можно съесть. Гурманские ароматы сейчас не просто тренд, это история про эмоции. Людям хочется тепла, уюта, чего-то родного. В этом смысле «вкусные» ароматы работают безотказно: сразу возникают ассоциации с булочкой, теплым пледом, утренним кофе», — рассказали в «Лэтуаль».

В «Лэтуаль», кстати, в этом году представили целую коллекцию «вкусных» парфюмов в собственной линейке You — с нотами пралине, соленой карамели, кокоса. «Они звучат уютно, но при этом не приторно. Баланс дают древесные и сливочные ноты, и в целом каждый аромат как парфюмерный «свитер», который хочется носить каждый день», — комментируют в компании.

Ароматы You:

Bubble Gum с нотами

цукатов, лимона в сочетании с жевательной резинкой и корицей и

Pop Corn с базой из кокоса, масла и ванили. Фото: пресс-служба

Гурманские ароматы иногда кажутся бесхитростными: понятные, знакомые ноты, никаких метафор и «космических» ольфакторных абстракций. Но на самом деле для самих парфюмеров такие композиции — задачка повышенной трудности.

Ольга Язовских парфюмер и автор телеграм-канала «‎Нельзя молчать» «Когда работаешь над созданием гурманского аромата, самое главное — добиться узнаваемого «съедобного» звучания. Этого можно достигнуть с помощью сложного сочетания синтетических и натуральных компонентов. Ведь не существует абсолютов или эфирных масел клубники, сливок, зефира и многих других продуктов, с которыми ассоциируются гурманские ароматы. Например, для передачи сливочности и молочных оттенков используются лактоны (Gamma Nonalactone, Delta Decalactone и другие) Для эффекта спелых фруктов подходят бутираты, например Ethyl Butyrate, который пахнет переспевшим киви. А для карамельных оттенков часто берут Ethyl Maltol, который пахнет жженым сахаром. Но не стоит бояться странных синтетических названий: многие эти компоненты используются в пищевых ароматизаторах. Лучший пример — Vanillin, который можно встретить и в духах, и в выпечке».

Разберемся, как эволюционировала тема гурманики за последнее время, к каким нотам стоит сейчас особенно прислушаться. Основной посыл новой гурманики — отход от сладкого и очень сладкого в более сложные композиции.

Богдан Зырянов парфюмерный эксперт, автор телеграм-канала Нear the smell и сооснователь бюро «Нос по ветру» «В «нулевых» балом правили сахарные «фрутчули» — фруктово-ягодные ароматы, часто выстроенные вокруг ноты черной смородины с землисто-шоколадными пачулями. Это, например, Lancôme La Nuit Trésor и Armani Sì, наследники Mugler Angel и Chanel Coco Mademoiselle. С выходом MFK Baccarat Rouge 540 гурманика приобрела мшисто-йодистые оттенки. Потом случился ковид, и у половины земного шара отшибло обоняние. И в то же время зумеры стали платежеспособными. Эти два фактора повлияли на то, как парфюмерия звучит в 2025-м. Все, в том числе и гурманика, теперь стойкое и шлейфовое, «стероидное», даже ванильно-карамельные и кокосово-фисташковые композиции, которые сейчас переживают Ренессанс благодаря недорогим спреям для всего тела Sol de Janeiro. Сегодня гурманика чаще заигрывает с пикантной (savory) тематикой: в описаниях новинок встречаются ноты морских водорослей, укропа и овощной сангриты. И уже никого особо не удивляют духи с запахом свеклы, моркови и картофеля».

Аромат Vanilla Era Boy Smells с нотами свеклы, черного перца и шафрана.

Если гурманский тренд последних лет часто строился на запахах европейских кондитерских (карамель, шоколад, пралине), то новая гурманика менее сладкая, часто черпающая вдохновение из Северной и Южной Азии.

Latte Pistachio от New Notes с нотами соленой фисташки, вишни, миндаля и ванили. Фото: Рив Гош

«В центре внимания теперь такие ноты, как кунжут, сухофрукты, рис басмати, матча, кокос, хлопья, а также ореховые и молочные акценты. Весной я посетила международную выставку Esxence в Милане, и там было очевидно, что возглавляет этот тренд фисташка», — рассказала парфюмер Ольга Язовских.

АРОМАЦИФРЫ

Ноты поколений: предпочтительные группы ароматов: исследование «Золотого яблока»

Лишь 6% респондентов отметили, что совсем не разбираются в группах ароматов, у остальных есть свои фавориты. В топ-5 попали цитрусовые, цветочные, древесные, фруктовые и пряные ноты.

Респонденты от 18 до 35 лет предпочитают цветочные, фруктовые, цитрусовые и гурманские ноты, а респонденты старше 35 лет все чаще наряду с цитрусовыми и цветочными называют древесные ароматы.

Выбрать более привычный фруктово-пироженный вариант или же более сложный, соленый или горьковатый — в конечном итоге дело вкуса, а не модный императив. Главное, что, по мнению экспертов, гурманика во всем ее многообразии останется с нами надолго.