Тревожные звоночки: как понять, что ваша обувь вам не подходит

WomanHit.ru

Мы часто не задумываемся о том, какую роль играет обувь в нашей жизни. Она не только завершает образ, но и напрямую влияет на самочувствие, здоровье и даже настроение. Но как понять, что та самая пара, которая так нравится вам внешне, на самом деле вредит ногам? Вот несколько явных сигналов, на которые стоит обратить внимание.

Как понять, что ваша обувь вам не подходит
© Global Look Press

Боль и дискомфорт

  • Ноющая боль в стопах — если после нескольких часов ходьбы или даже просто стояния вы чувствуете ноющую боль в своде стопы, пятке или подушечках пальцев, это явный признак того, что обувь не обеспечивает должной поддержки или имеет неправильную колодку.
  • Жжение и онемение — ощущение жжения или покалывания в стопах, особенно в области пальцев, может говорить о сдавливании нервов из-за слишком узкой обуви или неправильного распределения веса.
  • Боль в коленях, бедрах и спине — неправильная обувь нарушает естественную биомеханику ходьбы, что может приводить к перегрузке суставов выше по цепочке. Если вы стали чаще жаловаться на боли в коленях, бедрах или даже спине, возможно, дело в обуви.

Следы на коже

  • Мозоли и натоптыши — это классические признаки трения и давления. Постоянное натирание кожи в одних и тех же местах приводит к образованию мозолей и натоптышей, которые могут быть очень болезненными.
  • Покраснения и раздражение — если после снятия обуви на ногах остаются красные следы, особенно в области щиколотки или пальцев, это говорит о том, что обувь слишком тесная или сделана из материалов, вызывающих раздражение.
  • Вросшие ногти — слишком узкая обувь, особенно с острым носом, может сдавливать пальцы ног, провоцируя врастание ногтей. Это не только болезненно, но и может привести к воспалению и инфекции.

Изменения в форме стопы

  • Деформация пальцев — постоянное ношение обуви с узким носом может привести к появлению косточки на большом пальце (вальгусная деформация), молоткообразным пальцам или другим неприятным изменениям.
  • Плоскостопие — если вы заметили, что свод стопы стал более плоским, а обувь быстро изнашивается по внутренней стороне, это может быть признаком развития или усугубления плоскостопия из-за недостаточной поддержки.

Ощущения при ходьбе

  • Скольжение стопы внутри обуви — если ваша стопа свободно скользит при ходьбе, это означает, что обувь вам велика или не обеспечивает должной фиксации. Это может привести к падениям и травмам.
  • Трудности при снятии — если вам приходится прилагать значительные усилия, чтобы снять обувь, это явный признак того, что она слишком тесная.
  • Неустойчивость — если вы чувствуете себя неуверенно при ходьбе, как будто нога вот-вот подвернется, это может быть связано с неправильной формой подошвы, отсутствием поддержки или слишком высоким каблуком.

Износ обуви

Неравномерный износ — если подошва изнашивается неравномерно, например, только с внутренней или внешней стороны, это может указывать на неправильное распределение веса при ходьбе, что часто связано с неправильной обувью.