Жена скандального хирурга Хайдарова показала лицо после пластики

Жена скандального звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши показала внешность через сутки после пластики. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Супруга доктора предстала перед камерой с перевязанной медицинскими бинтами головой и пластырями на лице. При этом видно, что установлен дренаж.

Сильваши запечатлела себя, лежа на больничной кровати в белом вафельном халате с длинными рукавами. Волосы она собрала в высокий хвост.

«Я это сделала... Да, я сделала эндоскопию лица... Давно хотела и решилась! Самочувствие терпимое, главное — потерпеть первые трое суток! Буду делиться с вами процессом восстановления, мне нечего скрывать!» — написала она.

В октябре 2024 года жена Хайдарова показала фото после пластики с фразой «выгляжу не але».