Дана Борисова показала результат очередной пластики лица

Дана Борисова сделала пластику лица и показала результат.

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Телеведущая вышла на связь после очередного хирургического вмешательства: она решила сделать подтяжку лица и подбородок. Борисова не стала скрывать, что многие ее знакомые отговаривали ложиться под нож хирурга.

Сейчас Дана уже отошла от наркоза. В личном блоге она поделилась, что операция длилась на протяжении пяти часов, и рассказала о своем самочувствии. По словам телеведущей, она не только хорошо перенесла наркоз, но и успела влюбиться в специалиста.

«Перенесла я хорошо. В анестезиолога просто влюбилась. Отличный доктор, он все мне разъяснил, пояснил, 40 минут мы с ним болтали. И он мне про наркоз все рассказывал, про анализы рассказывал», — призналась актриса.

Кроме того, Борисова рассказала, врачи похвалили ее за идеальные анализы.

«Кстати, тот терапевт, но его естественно ты проходишь перед операцией, сказал мне, что давно таких здоровых пациентов не видел. И вся клиника в курсе. Вот и анестезиолог заходил недавно и сказал мне: "Про вас ходят слухи, что анализы практически совершенны!" Ну из всех анализов там и кровь, и узи, и прочее.. », — отметила звезда в своем блоге.

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