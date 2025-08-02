Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе у скалы. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица позировала на снимке в белом прозрачном платье, сквозь которое просвечивался ее раздельный купальник черного цвета.

© Соцсети

© Соцсети

Помимо этого, она надела шляпу, высокие сапоги и солнцезащитные очки. Образ дополнил широкий ремень с массивной пряжкой. В завершение знаменитость распустила волосы.

В июле Алессандра Амбросио позагорала топлес у бассейна. На ней были красные вязаные стринги от бикини, которые частично оголяют ее ягодицы.