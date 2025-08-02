Том Холланд стал лицом нового мужского аромата Prada

Том Холланд представил новый мужской парфюм от Prada под названием Paradigme. В его составе свежие ноты бергамота, чувственный мускус, благородное гваяковое дерево и нежный акцент розовой герани. Как заявляет бренд, этот аромат ломает стереотипы о традиционных мужских запахах, предлагая более современное и многогранное звучание. Сам Холланд признаётся, что обычно не пользуется духами, но этот парфюм стал для него исключением.

«Мне ближе сдержанные ароматы. Но я уверен, что хороший парфюм может изменить всё. Это как невидимый, но очень важный аксессуар. Его могут не заметить сразу, но он придаёт уверенности и подчеркивает индивидуальность», — говорит актёр.

Новый Prada Paradigme уже называют парфюмерной интерпретацией современного мужского стиля — элегантного, но без лишней вычурности. Поклонники Холланда и ценители нишевых ароматов с нетерпением ждут его появления на полках.