После 40 уже стыдно: колорист развенчал мифы о возрастных окрашиваниях

Как бы печально это ни звучало, после 40 женщин настигает целый ряд ограничений. Почему-то этот пограничный возраст должен поставить точку на дискотеках в ночных клубах и караоке, открытых купальниках, ну и красить волосы в определенные цвета дамам 40+ якобы уже стыдно. Топ-стилист Арман Багдасарян в беседе с WomanHit официально разрешил всем леди делать со своими волосами все, что душе угодно. Главное — кайфовать от своего стиля и отражения в зеркале.

В Сети можно обнаружить немало статей, где собраны «запрещенные» оттенки, которые не к лицу не слишком юным особам. Это, если обобщить, красный, ярко-рыжий, иссиня-черный, пепельный и некоторые другие. А что если хочется наплевать на цифры в паспорте и стереотипы и пуститься во все тяжкие?

Самое время для яркости

«Никогда ничего не стыдно, если человеку это идет, если стиль одежды и стиль жизни позволяет подстричься коротко, сделать яркие макияж и прическу. Почему бы нет? Опять же, ориентируясь на форму лица, цвет кожи, можно подобрать для клиента очень эффектный образ», — поясняет эксперт.

Багдасарян отмечает, что среди его клиенток немало возрастных женщин, с которыми экспериментировать с цветом волос и формой стрижки — одно удовольствие.

«Всегда что-то меняем, делаем где-то яркие пряди или резко просто меняем имидж, стрижемся коротко. Можно обыграть это все аксессуарами, бижутерией, украшениями», — продолжает колорист.

Когда стоит «одуматься»

Конечно, в очень почтенном возрасте, 80 лет и более, уже стоит соблюдать определенные табу. Багдасарян не советует пожилым женщинам носить длинные волосы, особенно, если они истончились и выглядят неопрятно. Но при хорошем качестве волос, активном образе жизни стильным дамам вполне подойдут даже распущенные по плечам локоны. Главное, чтобы были ухоженными.