«Богиня». Экс-«Мисс Вселенная» снялась в бельевом платье

«Мисс Вселенная-2002», телеведущая Оксана Федорова показала фигуру в бельевом платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Оксана Федорова снялась в черном бельевом платье с глубоким декольте и ковбойской шляпе. Волосы она распустила, сделала крупные локоны и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

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«Богиня», «Шикарная», «Фигура, вау», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Федорова признавалась в интервью для YouTube-шоу «Не принято обсуждать», что в целом довольна своей внешностью, но в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за своих гибких ног и осанки. По словам телеведущей, с этим ей удалось справиться благодаря занятиям танцами и пением.

Звезда в 2011 году стала женой офицера ФСБ и сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина, оставив в прошлом расторгнутый брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванную помолвку с певцом Николаем Басковым. У супругов двое общих детей: в 2012 году у них родился мальчик Федор, а через год девочка Елизавета. Также от предыдущих отношений у мужа знаменитости есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр.