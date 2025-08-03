Звезда «Универа» кардинально сменила имидж

Звезда «Универа», актриса Мария Кожевникова кардинально сменила имидж и показала результат. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Мария Кожевникова сменила укладку с локонам на прямое каре. Оттенок волос ей сохранили в холодном блонде. Ей также сделали дневной макияж с тенями и стрелками.

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Накануне Мария Кожевникова показала себя после похудения на 13 кг.

У Кожевниковой четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: помимо Александра, они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима и 7-летнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.

Знаменитость рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет.