Почему молодежь массово отказалась от стирки и макияжа

Летом 2025 года модные инфлюэнсеры внезапно растрепали волосы и нарядились в нестираную одежду. Многие отказались и от макияжа на первых свиданиях, желая таким образом отсеять избранников, которые оценивают только внешность. Теперь молодежь не боится расслабиться и быть собой. Почему зумеры и миллениалы перестали стремиться к совершенству и вернули тренд на натуральность — разбиралась «Лента.ру».

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Девушки стали «измотанными англичанками»?

В середине лета соцсети вдруг заполонили видео, в которых блогеры демонстрируют расслабленный и беззаботный образ жизни. В роликах они показывают, как пьют кофе на ходу, бегут в магазин в рубашке с пятнами от косметики, выгуливают собаку в застиранных джинсах и надевают первую попавшуюся обувь — обычно ту, что стоит у двери.

В рамках этого тренда девушки намеренно отказываются от покупки нового гардероба. Они носят старые юбки, солнцезащитные очки времен старшей школы и широкополые шляпы, которые ранее казались немодными. Цель — показать естественность, спонтанность и независимость от ожиданий общества.

Течение получило название frazzled english woman («измотанная англичанка»). Эстетика нарочитой небрежности вдохновлена романтическими комедиями 2000-х годов, такими как «Бриджит Джонс» с Рене Зеллвегер и «Реальная любовь» с Кирой Найтли в главной роли.

«Измотанная англичанка — это, конечно, не просто эстетика. Это образ жизни», — блогерша caitlinann_.

Последователи «измотанной англичанки» не тратят время на создание идеальной прически и выходят на улицу с растрепанными волосами, как у Бриджит Джонс. Так они демонстрируют, что постоянно куда-то спешат и не беспокоятся о том, как выглядят.

Новая тенденция — своего рода протест против навязанного глянцем перфекционизма. Никаких новых коллекций, макияжа с контурингом и отфотошопленных фото. Вместо них — хаос, искренность и честность.

Тренду на натуральность предшествовали популярные течения messy girl и brat girl

«Измотанная англичанка» — лишь очередное звено в цепочке трендов на неидеальность. Ему предшествовали уже знакомые стили messy girl («неряшливая девушка») и brat girl («дрянная девчонка»).

Messy girl тоже транслировал отказ от «вылизанной картинки»: ее приверженцы предпочитали вещи с имитацией небольших пятен, растянутые кофты, рваные джинсы и свитера с катышками.

«Messy girl прославляет несовершенство, беззаботность, небрежность, эмоциональную уязвимость», — объясняла модный обозревали Софи Абриат.

Еще более вызывающей была эстетика brat girl, которую тоже отличали грязные кеды, толстовки с дырами и нарочито грязный макияж. Вдохновительницей направления стала певица Charli XCX, которая выпустила альбом Brat. Исполнительница не раз говорила о важности позволить себе ошибаться и быть собой — ее призывы и легли в основу течения.

«Мы живем в мире, где поддерживать стандарт совершенства просто нереально. Мне нравятся люди, которые принимают свою дикость и совершают ошибки», — Charli XCX, рэперша.

На самом деле такие тренды дают девушкам возможность выразить протест против идеализированных стандартов красоты и постоянного давления быть «лучшей версией себя». Подбирая простые и даже неряшливые образы, они намеренно демонстрируют свои недостатки: по их мнению, естественный внешний вид позволяет бороться со стремлением к совершенству и желанием всем угодить.

Почему зумеры и миллениалы отказались от косметики?

Одним из самых ярких проявлений тренда на натуральность стал отказ от макияжа на первом свидании. Зумеры и миллениалы, которые обычно не сходятся во взглядах, наконец нашли точку соприкосновения и принялись отсеивать потенциальных избранников, которые судят о них только по внешности.

«Если кто-то, с кем вы встречаетесь, теряет интерес просто потому, что вы не пользуетесь косметикой, это важно знать. Ваша спутница может продемонстрировать уверенность в себе, принятие себя и искренность. И это может задать тон отношениям, в которых вы не боитесь быть собой», — Джанин О'Брайен, психолог.

Такой подход помогает с первых минут строить честные отношения — без иллюзий и давления. Вместо идеального образа на первом свидании девушки показывают, какие они на самом деле. К тому же такой шаг помогает девушкам понять, насколько потенциальный партнер ориентирован на внешность.

Звезды тоже отказались от макияжа

Идею отказа от косметики поддержали и звезды. Так, 57-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, которая известна своими яркими образами, стала регулярно выходить в свет без мейкапа.

Андерсон объяснила, что таким образом хочет бросить вызов современным нормам красоты. Среди возрастных звезд, поддержавших тренд, — 67-летняя Мишель Пфайффер, 60-летняя Калиста Флокхарт и 52-летняя Хайди Клум.

Такого принципа придерживаются и более молодые знаменитости, в том числе 27-летняя Хейли Бибер, жена певца Джастина Бибера. Она не раз показывала отсутствие косметики на лице и несовершенства кожи на фото в соцсетях.

А певица Эддисон Рей вызвала широкую дискуссию в сети после появления в пресс-туре без макияжа. Вслед за ней моду на естественную внешность оценили и пользовательницы TikTok, которые принялись показывать чистое лицо без макияжа и фильтров в вирусных роликах.