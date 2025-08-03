Юлия Волкова выложила фото в бикини

Солистка группы «Тату» Юлия Волкова продемонстрировала фигуру в купальнике. Певица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Юлия Волкова предстала перед камерой в фиолетовом крошечном бикини, которое дополнила серьгами-кольцами, цепочкой с кулоном и часами. Исполнительница позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на палубе яхты.

2 июля солистка группы Юлия Волкова сообщила о воссоединении коллектива. Артистка опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах. Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

1 августа стало известно, что группа t.A.T.u. («Тату») готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга. Коллектив анонсировал концерты в своих соцсетях.

«Новые песни и концерты по всему миру грядут. Вы готовы к нашему возвращению?» — обращаются солистки к поклонникам на английском языке.

Заявления о возвращении звезд репостнул у себя в Instagram Стинг, принявший участие в записи некоторых партий для виниловой пластинки t.A.T.u.