Дженнифер Лопес порадовала фанатов образом в «голом» платье

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в «голом» платье и купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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56-летняя Дженнифер Лопес показала кадры, сделанные во время ее гастролей в Египте. На одном из фото певица позировала перед камерой в черном крошечном бикини, поверх которого надела прозрачное платье-накидку. Исполнительница добавила к образу солнцезащитные очки, шляпу и золотистые вьетнамки. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с розовой помадой.

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29 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Дженнифер Лопес вела переговоры о возможном выступлении в России, но отказалась из-за боязни столкнуться с критикой со стороны Запада.

Позже гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказал ТАСС, что Дженнифер Лопес не собиралась приезжать на гастроли в Россию. Ратников, который ранее организовывал концерты певицы в стране, подчеркнул, что в условиях санкций со стороны Запада ее выступления в РФ не представляются возможными. Поэтому артистка не могла проводить никаких переговоров о будущем концерте в России.