Джиган похвастался сумкой стоимостью 2,5 миллиона рублей

Джигану стукнуло 40, и, конечно, без роскоши не обошлось. Юбилей рэпер отметил в тёплом семейном кругу, но подарок ему преподнесли по-настоящему на миллион — точнее, на 2,5.

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Судя по сторис в запрещённой соцсети, виновник торжества стал обладателем эксклюзивной сумки Hermès Birkin Ardoise Togo с фурнитурой из палладия.

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Подарил её давний друг и бизнесмен Юрий Пащенко — тот самый, что однажды уже подогнал Моргенштерну* (признан иноагентом) несколько спорткаров и, похоже, знает толк в громких жестах.

Сам Джиган — как и положено «чиловому парню русского рэпа» — ни капли пафоса не выдал, но сиял на видео с подарком так, будто вручили новый альбом платиновым тиражом.

Мы уже рассказывали о том, что первыми Джигана поздравили на коллеги по цеху. Друзья-артисты сказали добрые слова Джигану прямо на сцене. Первым слово взял Loc-Dog и вслед за ним зал начал скандировать: «С днём рождения!»