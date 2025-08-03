«Что случилось!?» Эндрю Гарфилда заподозрили в пластической операции

Голливудский актер Эндрю Гарфилд спровоцировал слухи о пластической операции. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Папарацци подловили Эндрю Гарфилда во время съемок фильма «Искусственный» в Сан-Франциско. Актер был запечатлен без бороды. Он был одет в серый джемпер, стеганую куртку, голубые облегающие джинсы и кроссовки. Интернет-пользователи заметили, что артист выглядит иначе и предположили, что он сделал пластическую операцию.

«Они сделали с его лицом что-то действительно странное», «Он что, плохо сделал ботокс?», «Кто-то отредактировал его лицо?», «Я зашел в комментарии, чтобы проверить, не сошел ли я с ума. Что случилось!?», «Вся его область вокруг глаз выглядит по-другому», — писали поклонники.

10 июля издание Variety сообщило, что российского актера Юру Борисова официально утвердили на роль в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный»). Лента студии Amazon MGM описывается как «комедийная драма, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта», других официальных подробностей проекта пока нет.

При этом, согласно инсайдерам The Hollywood Reporter, в центре сюжета фильма будет история компании OpenAI, а именно — ее директора Сэма Альтмана, который в 2023 году в течение нескольких дней сначала был уволен со своего поста «из-за отсутствия доверия», но затем восстановлен в должности на фоне массового возмущения сотрудников.