Певица Рита Ора поделилась фото в нижнем белье

Певица Рита Ора продемонстрировала фигуру в белье. Исполнительница разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Рита Ора стояла перед зеркалом в телесном комплекте белья, который дополнила золотистой цепочкой на талию, массивными браслетами, цепочками и серьгами. Певица заплела волосы в косы и сделала маску для лица. Снимок был сделан в спальне знаменитости.

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Несколько недель назад Рита Ора посетила мероприятие Coveteur GRWM в клубе Tryst в Нью-Йорке. Певица появилась на публике в рваном черном боди с кожаным поясом, капроновых колготках и ботфортах на каблуках с мехом. Поп-исполнительница завершила свой образ ожерельями, массивными браслетами и кольцами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и помадой.

До этого Рита Ора выступила на разогреве у Кайли Миноуг на концерте в Майами. Певица вышла на сцену в молочном облегающем комбинезоне с прозрачным кружевом и атласными вставками. Поп-исполнительница также надела золотые массивные браслеты и кольца. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны, а визажист сделал ей макияж с розовыми блестящими тенями, румянами, контурингом и матовой помадой.