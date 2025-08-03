Рози Хантингтон-Уайтли снялась в бикини на отдыхе

Каникулы — время не только для релакса, но и для идеального кадра: 38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли выложила в соцсети фото в крошечном белом бикини.

На снимке — пляж, золотое колье с бриллиантом, черные очки, распущенные волосы и никакого макияжа. И всё это на фоне роскошного турецкого побережья, где модель отдыхает с Джейсоном Стетхэмом и детьми.

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Поклонники тут же завалили комментариями:

«Воплощение элегантности», «Как она это делает после двух детей?», «Идеал!»

Рози и Джейсон вместе уже больше 14 лет. Помолвлены с 2016-го, но до загса так и не дошли — зато у них есть двое детей: сын Джек и дочь Изабелла Джеймс.