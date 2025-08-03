Лето и офис: как красиво обойти дресс-код в жару

Лето — это не только жара, босоногие выходные и лимонад со льдом. Это еще и работа в офисе под кондиционерами, с дресс-кодом и вопросом: «Как одеться, чтобы и не вспотеть, и остаться собой?». Стилист Селена Сафарова рассказала «Вечерней Москве», что носить летом, чтобы оставаться стильной, но не пренебрегать личным комфортом.

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По ее словам, на первый взгляд кажется, что выбора нет, ведь даже в жару нужно носить закрытые плечи на работу, отказаться от коротких юбок и шортов, выбирать сдержанные цвета.

Эксперт советует выбирать одежду из натуральных тканей:

— Если у вас есть льняной костюм, то вы уже на шаг впереди. Хлопок, вискоза, шелк не душат, держат форму, выглядят легко. В жару нужно забыть про синтетику даже на подкладке, потому что она делает вас «вареным пирожком», — говорит она.

У любого наряда есть подходящая альтернатива, убеждена специалист.

— Вместо глубокого декольте нужно выбирать одежду с мягким вырезом лодочкой. Вместо майки — рубашку из тонкой ткани с закатанными рукавами. Мини-юбки не подойдут, но миди на запахе или свободные широкие брюки — да. Одежда должна дышать и не сковывать движения, — считает Сафарова.

По ее мнению, светлые цвета меньше притягивают солнце и визуально освежают.

— Выбирайте кремовую, пудровую, голубую и серо-бежевую одежду. Черный цвет летом может быть даже опасен для здоровья, потому что может привести к перегреву. А, например, молочный костюм будет выглядеть стильно и придавать свежести образу, — сказала собеседница «ВМ».

Стилист объяснила, что правильный выбор обуви также играет важную роль в комфортном летнем образе:

—Открытые пальцы не всегда уместны, но лоферы на тонкой подошве, мюли, сандалии с закрытым носом подойдут идеально. Если дресс-код позволяет, то выбирайте мягкие формы и натуральную кожу.

Даже в самом базовом образе вы можете быть собой. Выбирайте интересные аксессуары, например, ремень с необычной пряжкой, винтажную брошь, минималистичную цепочку, фирменную косынку как акцент на сумке или на шее, заключила эксперт.

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