Эффективны ли солнцезащитные шампуни для волос

Трихолог Ольга Кохас усомнилась в эффективности солнцезащитных шампуней.

«Выгорание волос — это естественный физиологический процесс. Мы никак не можем его избежать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ультрафиолетовые лучи обладают проникающей способностью, волосы подвержены выгоранию.

Как отметила Кохас, волосы — это уже «мёртвая структура», поэтому невозможно защитить их с помощью средств от ультрафиолета.

«В этом смысле в большей степени мы защищаем кожу головы», — добавила она.

Ранее врач-косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова заявила о важности защиты век и губ с помощью SPF-средств.