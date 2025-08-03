Как вписать в образ брюки-аладдины

Широкие, свободные и немного даже сказочные — брюки-аладдины снова уверенно возвращаются в моду. Их крой будто заимствован из арабских ночей: низкая посадка, широкий шаг, мягкие ткани, струящиеся по ногам. При всей своей нестандартности, алладины — вещь не только удобная, но и невероятно выразительная. Главное — правильно вписать их в современный образ, не скатившись в театральность. Стилист Маша Ведерникова дала советы, как и с чем носить их правильно.

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Компенсируйте объем верхом

Чтобы не потеряться в складках ткани, сочетайте аладдины с лаконичным верхом.

«Идеальны облегающие майки, кроп-топы, корсеты или строгие рубашки, заправленные внутрь. Это создает правильный баланс силуэтов и делает образ современным», — объясняет стилист.

Брюки из струящейся вискозы, тонкой шерсти или плотного льна смотрятся намного дороже и гармоничнее, чем их синтетические аналоги. Особенно удачно — в приглушенных оттенках: хаки, шоколад, графит, белый. Такая фактура придает восточному силуэту городскую сдержанность.

Добавьте правильную обувь

Забудьте про громоздкие кроссовки и ковбойские сапоги.

«Аладдины лучше всего сочетаются с босоножками на плоской подошве, сандалиями в античном стиле или лаконичными мюлями. Обувь не должна спорить с брюками — она должна их поддерживать», — советует эксперт по моде.

Аксессуары — строго по духу образа

Чтобы аладдины не выглядели «случайно», добавьте этнические украшения или минималистичный металл: серьги-кольца, кожаный браслет, холщовую сумку с деревянными деталями или романтичную шляпу. Это усилит задуманный стиль и избавит от ощущения «пижамности».

Используйте их как акцент

Аладдины — вещь с характером, не стоит пытаться перегрузить образ множеством других акцентов. Лучше подчеркнуть их нарочитую свободу сдержанным макияжем и простой укладкой. Так брюки станут главным выразительным элементом образа — и будут работать на вас.