Бывший «ангел» Victoria's Secret стала лицом российского бренда

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск стала лицом российского бренда Ekonika. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

36-летняя манекенщица снялась в новой коллекции упомянутой марки. Так, она предстала на одном из размещенных снимков в белоснежном брючном костюме, держа в руках массивный бордовый клатч.

Звезда позировала на фоне воды и глыб льда в Исландии. Стилисты сделали ей собранную укладку с выпущенной у лица прядью, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В июле российский бренд YANINA Couture провел показ на Неделе моды в Париже. Креативный директор марки Юлия Янина представила кутюрную коллекцию на дефиле, которое состоялось в историческом французском особняке XIX века — Hôtel Marcel Dassault.