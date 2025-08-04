Как ухаживать за волосами во время отдыха на море

Необходимо тщательно промывать их от соли и не сушить на солнце.

Это поможет сохранить структуру и защитит от выгорания, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ольга Кохас.

«В летнее время года не стоит ходить с мокрыми волосами на отдыхе находиться. Люди любят подсушить на солнышке, но вот это вот как раз вдвойне ускоряет процесс выгорания, в том числе. Особенно те, кто на морях, любят поплавать в морской водичке, с головой окунуться, то водичку эту морскую надо обязательно смыть. Потому что это соли, это нарушение структуры».

Ранее Ольга Кохас назвала солнцезащитные шампуни неэффективными.