Что случилось с образом секс-символа девяностых Памелы Андерсон

Год назад американская актриса Памела Андерсон удивила всех своим внешним видом. Знаменитость вышла на публику без привычного макияжа, пухлых губ и в элегантном наряде. Что случилось с секс-символом девяностых — разбираемся в нашей статье.

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Она много лет была верна своему образу: копна белокурых волос, густо подведённые глаза и откровенные наряды. Ее формы сводили с ума мужчин по всему миру, несмотря на то, что Памела не скрывала: она — частый гость кабинета пластического хирурга.

Однако сегодня все изменилось. Одна из самых привлекательных женщин мира вышла на красную дорожку практически без макияжа, с натуральными волосами и, что самое поразительное — без грамма филлеров или имплантов. От соблазнительницы не осталось и следа. Вечно растрепанная и сексуальная Памела превратилась в строгую леди со вкусом и собственным стилем.

Что произошло с Памелой?

Став женщиной, придерживающейся принципов естественности, Андерсон заняла практически свободную нишу в мире красоты. Ранее до нее отказались от косметики Бриджит Бардо и Изабелла Росселлини.

Знаменитость запустила новый тренд, показав, что в мире есть и другая красота, отличная от кардашьяновских форм и перекроенных лиц. Бурное прошлое Памелы с ее многочисленными пластическими операциями и погоней за идеальной внешностью стало отправной точкой к любви к себе и заботе о здоровье.

Сегодня Андерсон — олицетворение грации, изящества и тонкого вкуса. Она с лёгкостью примеряет образы Голливуда 1950-х, одеваясь в платья с пышными юбками и бантами на спине. Шелковые наряды в горошек, красивые броши и кружевные перчатки — никакого намёка на пошлость и вульгарность.

Недавно Памела и вовсе удивила всех, примерив светлые яркие наряды: розовый, голубой, пудровый и белый.

Возраст или жажда перемен?

В недавнем интервью Памела отметила: она много лет была отражением чужих желаний, а теперь решила стать самой собой:

«Это лишь эксперимент, это то, что я чувствую и как представляю себя сегодняшнюю, в мои 58».

Звезда «Спасателей Малибу» отметила, что не ожидала такой реакции на смену имиджа. С возрастом Андерсон поняла: она стала заложницей образа, от которого пора «отмыться».

Артистка отметила: на перемены ее заставила пойти смерть близкой подруги и по совместительству визажиста Алексис Фогель. Почти три десятилетия женщины дружили и сотрудничали.

Когда Фогель покинула этот мир, Андерсон поняла, что это знак: отказаться от ненатурального и показать миру своё настоящее «Я».

«Она была лучшей. Я почувствовала, что без Алексис мне лучше не краситься».

Смена приоритетов

После решения изменить внешность, Андерсон приняла ещё одно. Вместо пребывания в кресле визажиста, знаменитость начала тратить время на более приятные вещи: ходит на выставки и в музеи, встречается с друзьями и бывает наедине с собой.

В 2023 году актриса впервые высказалась о своем преображении. По словам актрисы, на красной дорожке в Париже, она вдруг задалась вопросом: кто-то действительно упадет в обморок, взглянув на нее без макияжа?

Когда толпа журналистов обступила знаменитость и стала расспрашивать ее о смене имиджа, Андерсон поняла: она все делает правильно.

«Вокруг меня сразу начали толпиться люди, думая: "Так никто не делает". И я поняла, что это ещё одна причина поступать именно так», — заявила она.

С тех пор знаменитость решила: она больше не станет оправдывать чужие ожидания, теперь ее внешность — отражение ее состояния, мировоззрения и отношения к своему телу.

Сегодня Памела сменила квартиру в центре города на загородный дом. При этом она продолжает сниматься в кино и не против макияжа для героини.

Новая любовь

Роман актрисы с коллегой Лиамом Нисоном удивил поклонников не меньше ее преображения. Их нежные взгляды и объятия не оставили сомнений: у них все по-настоящему.

Пара не скрывает своих чувств на публике и показывает: в 58 лет в сердце тоже есть место для любви.

Многие поклонники актрисы уверены: найти вторую половинку Памеле помогла смена имиджа. Сейчас кинозвезда выглядит «мило, искренне и тепло». Ей не нужно доказывать свою сексуальность или статусность, чтобы привлечь мужчину.

Ухоженная и красивая звезда показывает всем: чтобы быть желанной и привлекательной, необязательно наносить на себя тонны косметики, колоть филлеры в разные участки тела и моделировать фигуру имплантами. Нужно просто быть собой: живой, настоящей и естественной.