«Безумная энергетика». Валентина Иванова восхитила поклонников в Сети

Беременная девушка рэпера Тимати, модель Валентина Иванова снялась в платье с голым животом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Валентина Иванова показала округлившийся живот в красном платье с разрезом на животе. Образ дополнили золотые серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок, сделали завивку прядей у лица, а также вечерний макияж со стрелками.

© Газета.Ru

«Безумная энергетика», «Шикарная», «Муза», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В апреле она спровоцировала слухи о пополнении в семье. Иванова опубликовала видео, в котором сидела в автомобиле и разговаривала с кем-то по телефону. Сначала модель рассказала о хорошей погоде, а после сообщила, что сделала тест на беременность. Когда Тимати сел в машину, девушка сказала, что беременна. Иванова вышла из автомобиля, а исполнитель последовал за ней. Пока одни подписчики поздравляли пару, другие предположили, что это шутка.

Позже мать Тимати Симона Юносова выложила видео, где случайно показала Валентину Иванову с округлившимся животом.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.