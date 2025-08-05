Анна Седокова показала откровенное фото в бикини

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фанатам откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница запечатлела себя, стоя перед зеркалом. Она позировала в бежевом бикини, которое состояло из обнажающего часть груди топа с треугольными чашками и V-образных трусов с завязками на бедрах.

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Кроме того, певица дополнила образ черной шляпой в ковбойском стиле, распустила уложенные волнами волос и надела серебристую цепочку с кулоном.