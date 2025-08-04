Обвиненный в расизме модный бренд ответил на критику рекламы с Сидни Суини

Модный бренд American Eagle, который в сети обвинили в расизме, ответил на критику рекламы с американской актрисой Сидни Суини. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

«Фраза "у Сидни Суини отличные джинсы" всегда была и остается про джинсы. Про ее джинсы. Про ее историю. Мы продолжим восхищаться тем, как каждый носит джинсы American Eagle с уверенностью, по-своему. Отличные джинсы подходят всем», — заявили представители компании.

Известно, что под волну критики попало видео рекламной кампании джинсов American Eagle. В нем был показан плакат с изображением звезды «Эйфории» в джинсовой куртке и надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы») после того, как мимо плаката прошла Суини.

Позже актрису поддержал президент США Дональд Трамп после того, как узнал, что она является республиканкой.