В сети высмеяли содержимое сумки Дженнифер Энистон

Пользователи сети высмеяли содержимое сумки американской актрисы Дженнифер Энистон. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на видео, опубликованное в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) 56-летней звезды сериала «Друзья». В нем она продемонстрировала на камеру свою сумку, в которой оказались сухой шампунь из ассортимента ее бренда Lolavie, бутылка воды, эспандеры и упаковка салфеток для снятия макияжа.

Читатели портала решили оценить содержимое изделия в комментариях под материалом.

«Зная, что у нее в сумке, теперь буду спать лучше», «Где ее пачка сигарет?», «А я даже не догадывалась, какая у нее грязная сумка», «Дилетант. В моей сумочке есть гаечный ключ, блеск для губ, последний выпуск журнала Men's Health», «И вы это называете беспорядком в сумке? Смешно», — обсуждали они.

В июле коллега Дженнифер Энистон по сериалу «Друзья», американская актриса Кортни Кокс показала неожиданные вещи в гардеробе.