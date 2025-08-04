Идеальный зонт: что в тренде и как правильно подобрать себе модель

Помните строку из детской песни: «Город этот выдумал один художник, люди в нем не знали, что такое дождик…». Ну, а мы как раз очень даже хорошо знаем, что это такое. И даже если сейчас вовсю светит солнце, нет никакой гарантии, что через пару дней небеса не включат вновь режим «потоп и светопреставление». Да и осень не так уж далеко, так что зонт в любом случае пригодится. Это вещь парадоксальная. С одной стороны, это предмет строго утилитарный: чтобы не промокнуть (или, по азиатской моде, спрятаться от палящих лучей солнца). С другой — это яркий аксессуар, который может сделать образ собранным, эксцентричным или элегантным. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как не ошибиться с выбором и какие зонты в моде в этом сезоне.

Обращайте внимание на форму купола

В тренде — модели с глубоким полусферическим куполом, которые визуально напоминают кокон. Они не только защищают от дождя и ветра лучше классических плоских зонтов, но и смотрятся выразительно.

«Особенно актуальны такие формы в прозрачном исполнении — кажется, будто вы под хрустальной колбой. Дополнительно они удобны в толпе: капли не летят в стороны, а стекают вниз», — объясняет эксперт.

Прозрачный зонт — не только тренд, но и практичность

Вообще, зонты из прозрачного ПВХ — один из самых устойчивых трендов последних лет. Их любят за универсальность: подходят ко всему и визуально не утяжеляют образ. «Кроме того, с ним видно дорогу, что особенно актуально в городе. Если хочется оригинальности, выбирайте модели с цветной окантовкой, принтами или нестандартными ручками», — предлагает стилист.

Мини-зонты хороши, но не всегда

Компактные зонтики складываются до размеров бутылки и легко помещаются в сумку. Однако у них часто слабая конструкция и меньшая площадь купола. Используйте такие модели как запасной вариант «на всякий случай» или для защиты от ультрафиолета. А для сильного дождя лучше взять трость — они крепче, устойчивее к ветру и служат дольше. К тому же длинный зонт-трость снова в моде — особенно с деревянной ручкой.

Цвет и принт — способ заявить о себе

Если гардероб нейтральный, зонт — идеальное поле для экспериментов. В тренде яркие и даже неоновые цвета, градиенты, геометрия и ретро-принты (особенно горох и цветочные мотивы в духе 60-х). Классика вроде черного и темно-синего всегда уместна, но если выбрать винный, хаки или темно-зеленый — образ получится более сложным и интересным.

Ищите комфорт в деталях

Удобная ручка (лучше прорезиненная или с нескользящим покрытием), усиленные спицы (особенно при сильном ветре), автоматический или полуавтоматический механизм складывания — все это мелочи, которые сделают использование зонта в разы приятнее. В некоторых моделях предусмотрены дополнительные функции: антиветровая система, защита от ультрафиолета, даже фонарик в ручке.