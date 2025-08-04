Психолог рассказала, как принять свою внешность

Клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева рассказала, с чем связано отвержение своей внешности.

«Как мы видим себя, зависит от того, с каким фокусом мы смотрим: через критику, травму, сравнение — или через контакт с собой. Отвержение своей внешности часто коренится в эмоциональных сценариях прошлого. Часто за нынешним неприятием стоят боль, стыд, опыт «меня не выбирали» или «меня не замечали». И пока человек не исцелит это внутри, никакое зеркало не покажет «красоту», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

По словам психолога, для принятия своей внешности необходима работа с эмоциями, телесными блоками и критикой.

Когда человек живёт в своем ритме, выражается без страха и масок, то он становится заметным, живым, настоящим, объяснила специалист.

Чтобы раскрыть индивидуальность, нужно избавиться от чужих ожиданий и страхов, советует психолог.

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