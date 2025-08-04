Прозванная презервативом обувь стала модной летом 2025 года

Lenta.ru

Кроссовки Vibram FiveFingers, которые прозвали презервативом для ног, стали модными летом 2025 года. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Прозванная презервативом обувь стала модной летом 2025 года
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Речь идет о спортивной обуви с пятью разделенными пальцами и гибкой подошвой, повторяющей форму человеческой стопы. Впервые кроссовки итальянский бренд Vibram выпустил еще в 2006 году — они быстро обрели популярность среди бегунов и любителей активного отдыха, а сейчас обувь стала одним из главных трендов сезона.

По данным платформы Depop, количество поисковых запросов на тему подобной обуви выросли на 205 процентов в текущем году. Кроме того, такие кроссовки завирусились и в TikTok, где блогеры принялись объяснять свое желание носить обувь с пальцами.

К тому же обувь Vibram полюбилась и звездам, в том числе в ней заметили участницу группы BLACKPINK Дженни Ким, модель Палому Элессер, рэпершу Doechii и других знаменитостей. Такие кроссовки также появились и в ассортименте брендов Margiela Tabis, Balenciaga Crocs, и JNCO jeans.

Однако не все пользователи оценили дизайн модных кроссовок и прозвали их уродливыми в сети. А некоторые комментаторы и вовсе принялись сравнивать их с презервативами.

«Самая странная обувь, которую я когда-либо видела», «Презерватив для ног», — высказывались они в соцсетях.

В декабре 2024 года еще одна «уродливая» модель обуви стала трендом.