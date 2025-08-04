Звезда «Субстанции» снялась топлес для журнала

Американская актриса, модель и танцовщица Маргарет Куолли в откровенных образах снялась для журнала Cosmopolitan. Соответствующие посты появились на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда фильма «Субстанция» предстала на одном из кадров среди розовых воздушных шаров. Она позировала топлес в черных трусах, прикрыв обнаженную грудь большим пером.

Кроме того, знаменитость запечатлели в белом нижнем белье бренда Di Petsa и красном корсетном микроплатье марки Dilara Findikoglu, которое оголяло ее ягодицы.

В апреле Маргарет Куолли в откровенном образе также попала на обложку журнала i-D.