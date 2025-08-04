Топ−5 странных бьюти-привычек звезд

Люди из мира шоу-бизнеса почти все наперечет — творческие натуры. И проявляется это не только на работе, но и в домашней обстановке. Даже к уходу за собой актрисы и певицы относятся более чем креативно, применяя порой довольно странные методы для омоложения и улучшения состояния волос и ногтей. Вот 5 самых неоднозначных бьюти-находок знаменитостей, которые, по их признанию, действительно помогают. Сразу оговоримся, что этот материал — не руководство к действию и носит лишь ознакомительно-развлекательный характер.

Ванна красоты

Модель и актриса Сюьки Уотерхаус просто обожает нежиться в ванне, полной… газировки. И это вам не натуральный лимонад, «тархун» или минералка, а самая настоящая кола! Правда, принимает она кока-кольные процедуры не ради упругости тела или быстрой и безболезненной депиляции, а для укрепления волос. Звезда уверяет, что никакие покупные маски и бальзамы не действуют на ее локоны так, как кола. А вот Мэрайя Керри предпочитает другой напиток для релакс-погружений. Это молоко, причем, непременно холодное. Подражает самой Клеопатре, которая омолаживалась ваннами из ослиного молока.

Противоотечный лайфхак не для трусих

Актриса Кейт Хадсон в свои 46 выглядит все так же молодо, как в 20 «с хвостиком». Ни единого намека на глубокие морщины, брыли и отечность. Ее метод не такой затратный, как предыдущий, где звезды литрами расходуют не самые дешевые напитки. Если Хадсон на ночь поест солененького с пенным, наутро она всякий раз окунает лицо в ледяную воду. Не в холодную, а именно ледяную, чтобы кожа испытала мгновенный шок и быстренько подтянулась.

Майонез вам в голову

Красавица-актриса Блейк Лайвли прознала про секретное свойство майонеза. Она была очень удивлена, когда поняла, как салатная заправка лечит волосы. Перед мытьем она смазывает майонезом кончики волос, выжидает несколько минут, а затем смывает и моет голову с шампунем. Достаточно посмотреть на роскошные блестящие локоны Лайвли, чтобы оценить результат.

Скотч вместо лифтинга

Эпатажная Леди Гага неординарна во всем. И в уходе за лицом в том числе. Чтобы не тратиться на уколы красоты у косметолога и не ложиться под нож хирурга, она использует обычный канцелярский скотч. Не спрашивайте, как она его клеит и сколько носит по времени. Мы не знаем, и вам углубляться в эту тему не советуем. Медики ни разу не подтверждали пользу такой процедуры, а значит оставим ее Гаге.

Овечья плацента

51-летняя Виктория Бекхэм никогда не скрывала, что мажет на свои острые выразительные скулы, носик и лоб крем на основе плаценты животных. Модель заявляла, что этот компонент действует на кожу чудесным образом, предотвращая появление морщин, благодаря стволовым клеткам.

Правда, в уголках глаз Виктории все же есть милые морщинки-лучики, но следствие ее жизнерадостности. С ее супругом Дэвидом не соскучишься. Веселит жену уже не первый десяток лет: то кур заведет, то покажет, каких кабачков навыращивал на своем участке.