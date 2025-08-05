Дана Борисова снова легла под нож пластического хирурга

Дана Борисова решилась на пластическую операцию. На этот раз телеведущая захотела подтянуть подбородок и шею.

На своей странице в социальной сети Борисова призналась, что друзья отговаривали ее от очередной операции, однако она была непреклонна в своем решении.

В результате все прошло успешно. Сейчас телеведущая восстанавливается и, несмотря на послеоперационные боли, чувствует себя хорошо.

Также Дана призналась, что с трудом может говорить.

«Нижняя треть лица болит не особо. Расшивали мне до второй складки. Казалось бы, объем относительно небольшой, но операция шла 5,5 часов», — рассказала звезда.

Напомним, ранее Дана Борисова провела операцию «кошачий глаз». Дана Телеведущая также рассказала, какими последствиями обернулось использование в попытках похудеть препарата «Оземпик».