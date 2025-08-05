В Пекине из-за ливней эвакуировали более 82 тысяч человек

В Пекине из-за угрозы ливней в безопасные места эвакуировали более 82 тыс. человек, сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями.

По информации «Синьхуа», власти закрыли для посещения 201 туристическую зону, несколько тысяч гостевых домов и пару сотен зон для кемпинга. Кроме того, была приостановлена работа более чем на 3200 строительных площадках по всему городу.

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Ранее число погибших в результате сильных ливней в Пекине увеличилось до 44.