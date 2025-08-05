Эмбер Херд сняли на улице в микрошортах

Американскую актрису Эмбер Херд сняли на улице в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели бывшую жену голливудского актера Джонни Деппа в черном наряде. Она предстала перед камерой в бра-топе, облегающих микрошортах с завышенной талией и белых кроссовках.

Также 39-летняя знаменитость взяла с собой розовую спортивную сумку, уложила волосы в две косы и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В мае сообщалось, что Эмбер Херд родила двойню от неизвестного отца.