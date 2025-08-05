Фейс-йога: поможет ли она бороться с признаками старения?

Сегодня нет достаточного количества научных исследований, которые бы подтверждали эффективность фейс-йоги для сохранения молодости. Однако, несмотря на неоднозначные выводы, некоторые исследования указывают на пользу упражнений для лица. Кроме того, этот способ считается безопасным – и это говорит в пользу того, что его можно попробовать, если хочется.

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Фейс-йога – это комплекс упражнений для лица, которые выполняются с целью укрепления, тонизирования и расслабления лицевых мышц. «Не существует качественных исследований, которые подтверждают пользу йоги для лица. Это не значит, что пользы нет – необходимы дополнительные исследования», – говорит эксперт verywellhealth Хизер Джонс.

Эксперт сделала отсылку к исследованию с участием 16 женщин среднего возраста, которые практиковали фейс-йогу в течение 20 недель. Оно показало некоторые положительные результаты по оценкам исследователей и самих участниц. Занимались они каждый день в течение 30 минут на протяжении 8 недель (выполняя комплекс из упражнений), а потом – через день до 20-ой недели. В результате, у женщин улучшилась форма средней и нижней части лица и состояние кожи. (Однако, одновременно ученые указывают на риски того, что во время выполнения упражнений кожа лица многократно собирается в складки, что гипотетически может привести к усугублению морщин).

Упражнения для лица предлагались в качестве неинвазивного способа укрепления и увеличения мышц, благодаря которому лицо может стать более подтянутым и упругим, а такие возрастные изменения, как дряблость кожи и истончение жировых отложений, уменьшатся.

Называются такие потенциальные преимущества фейс-йоги:

йога для лица поможет укрепить лицевые мышцы, управляющие мимикой, губами, мышцами языка;

растяжка и движения лица могут помочь ослабить плотные рубцы;

фейс-йога может помочь сохранить естественное расположение жировых подушечек на лице, предотвращая их опущение;

упражнения для мышц лица могут улучшить кровообращение и снабжение тканей кислородом, что способствует регенерации клеток кожи и делает ее более упругой.

Автор статьи резюмирует: омолаживающие свойства фейс-йоги не подтверждены достоверными научными доказательствами, однако, есть данные, что она помогает укрепить мышцы лица и улучшить кровообращение, что ведет к позитивным изменениям. Кроме того, фейс-йога в целом считается безопасной, поэтому, ее можно пробовать, если есть возможность уделять упражнениям полчаса в день (регулярность в этом вопросе крайне важна).