53-летняя Кармен Электра удивила фанатов смелым выбором купальника

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, показала новое откровенное видео и удивила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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53-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике ярко-розового цвета, оформленном глубоким декольте и тонкими бретелями. При этом для образа Электра подвела глаза черным карандашом и нанесла на губы помаду в тон изделию. Также она уложила волосы в легкие локоны и примерила небольшие серьги.

Поклонники оценили ролик звезды в комментариях.

«Очень красиво смотришься», «Потрясающе», «Такая великолепная женщина», «Определенно хорошо выглядишь», «Красивая и шикарная Кармен», — высказывались пользователи сети.

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В июле Кармен Электра снялась в прозрачном топе и трусах.