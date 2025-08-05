Как русский стиль завоевал западные соцсети

Пользователи со всего мира в западных соцсетях создают с помощью нейросети изображения в русском стиле. И все это несмотря на демонстративные попытки «отменить нашу культуру». Стилист, лучший эксперт в сфере красоты премии «TOП-25», Ирина Ковалевич рассказала «Вечерней Москве», почему иностранцев продолжает привлекать Россия.

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Испокон веков русская славянская культура была интересна своим многообразием и уникальностью. Наш народ никогда не боялся экспериментировать, но при этом соблюдает определенные каноны, которые переходят от предков. Вся мода циклична, а новое — это хорошо забытое старое, это проявляется и в музыке, и в одежде, и в любом другом творчестве. Наша культура отражает душу, красоту, как внешнюю, так и внутреннюю. Сейчас много русских песен входит в мировые чарты, и это потрясающе. Россия, ее культура и наследие всегда были популярны у иностранцев. Сколько людей приезжало к нам не только за сувенирами, но и творческими идеями! А потом мы замечали, как что-то похожее появляется на Западе. Вот и хочет иностранец познать простую русскую душу. А еще сейчас появляется много брендов, которые шьют одежду и делают аксессуары в «новом русском стиле». Сейчас есть большое разнообразие кокошников или, например, рубах, можно подобрать образ под любую ситуацию. Думаю, это начало чего-то глобального и масштабного. Скоро творчество дизайнеров в России и за рубежом будет наполнено нашим колоритом, потому что, как я уже сказал, в наших генах заложена душа и мы умеем любить широко и нараспашку.

Сарафан с птицами

Конечно, важный элемент традиционного русского национального костюма — сарафан. Нейросети часто рисуют платья с орнаментом в виде листьев и птиц, вышитых на белой, синей или красной ткани. Русские народные костюмы украшали всеми возможными способами. Например, часто использовались геометрические, растительные антропоморфные и зооморфные узоры. И они обладали неким сакральным значением — служили людям оберегами. По словам руководителя фольклорного ансамбля «Таволга» Ольги Базилевской, раньше в семьях платья часто передавались от матерей к дочерям. И каждая из юных девушек добавляла в образ чтото свое: новый узор, пришивала ленточки или другую ткань. Потому и платья выглядели пестро, празднично.

Пуховой платок

Пуховый платок до сих пор остается символом русской культуры. И такие изображения девушек в платках, созданные нейросетью, можно увидеть в социальных сетях по всему миру. Наш платок делали из козьего пуха, толщиной волокна — от 16 до 18 микромикрон.

Драгоценные камни да венки

Кокошник считается неотъемлемым элементом традиционного русского женского убранства. Нейросети часто рисуют этот аксессуар украшенным драгоценными камнями, но иногда и в виде цветочного венка, который девушки без устали собирали, прогуливаясь по лесам и полям.

Коса до пояса

И конечно, все соцсети заполонили девушки с шикарной косой. Ее конец часто украшался косником — ювелирным изделием, изготовленным из бересты, а иногда вплетали разноцветные ленточки. Да и сейчас коса популярна у русский красавиц и многих иностранок.

Без пояса никак

Тканевому поясу уделяли особое значение, он мог обозначать социальный статус человека. До наших дней дошло такое понятие, как «распоясаться», вести себя неприлично. Теперь популярен этот аксессуар и у иностранцев.

Шубка круглый год

У иностранцев сложилось мнение, что в России вечная зима. Поэтому и рисуют в нейросетях в основном шикарных дам, которые вальяжно накидывают шубку на плечи. Только в старину их кроили мехом внутрь, а сверху покрывали дорогой тканью или кружевом. Конечно, сейчас это слишком дорогое удовольствие.

Косоворотка во всей красе

Если попросить нейросеть изобразить русского мужика, она рисует его в льняной косоворотке. Бытует мнение, что подобный разрез позволял надежно спрятать цепочку и нательный крест, ведь при работе в полях он выпадал из рубахи. Есть и другое утверждение, якобы такой крой защищал от холода и ветра.

СЛАВЯНСКИЙ ГРАНЖ ЗАКАЗЫВАЛИ?

С введением западных санкций против России многие зарубежные бренды бежали из страны. Однако на замену им пришли отечественные. Так, основатель одного известного бренда Ирина Матюшенко совмещает в одежде традиционные русские костюмы и современные традиции, самобытность. Среди ее изделий — юбка с орнаментом березки, рубашка с узорами под гжель и так далее. А еще на футболках можно увидеть героев любимых сказок — Царевну-лягушку, избушку на курьих ножках и прочих персонажей.

РОМАНТИКА ИМПЕРАТОРСКИХ ВРЕМЕН

Дизайнер Елена Чернева создала бренд одежды, в основе которого лежит философия традиционных ценностей и любовь к родине. В изделиях девушка отдает предпочтение натуральным тканям. А коллекции стали олицетворением женственности императорских времен: свободные платья нежнобежевого цвета из хлопка и крапивы или же более глубокого зеленого оттенка с кружевным воротом.

Другой российский бренд продает плетеные лапти из натуральной кожи — полностью ручная работа. Сзади по бокам петельки, длинные ленты, квадратный нос. Эта обувь стала бестселлером и визитной карточкой бренда.

ЧИТАЕМ УЗОРЫ

Геометрические фигуры

На старой одежде, рушниках и посуде можно увидеть вышитые фигуры: квадраты, круги, кресты и линии. Но чаще всего встречался ромб, олицетворявший плодородие. Также вышивали восьмиконечную звезду или розетку из восьми лепестков — женское начало, чадородие.

Изображения людей

Мужские фигуры помогали привлечь удачу на охоте или войне. Вышивали и богов, одна из них — Мокошь: мать сыра земля. С поднятыми руками она указывала на солнце, которое набирает силу и готовится отдать ее, а с опущенными обращалась к земле-кормилице за урожаем.

Животные и растения

Птица ассоциировалась с душой человека или посланниками богов, волк даровал надежных друзей, а кошка привлекала денежную удачу. Дубовые листья и желуди ассоциировались с долгожительством и стойкостью. А вот березка отождествлялась с нежностью.

Значение цвета

Красный символизировал жизнь, огонь, солнце и плодородие, а белый — чистоту и святость. А еще рисунок вышивался золотыми или серебряными нитями. Конечно, позднее их заменили на позолоченные.

Расположение тоже важно

Вышивка находилась на том участке костюма, через которые могли проникнуть к телу злые духи. Так, голову, или разум, оберегали узором на вороте или орнаментом слева на груди, тем самым защищая сердце.