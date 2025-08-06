<p>Политолог Ростислав Ищенко рассматривает действия Запада против России как целенаправленные и системные. По его мнению, западные страны стремятся найти нового посредника для ведения боевых действий вместо Украины, которая утратила свою эффективность на этом направлении. Ищенко указывает на готовящиеся провокации, которые могут привести к обострению ситуации и сделать войну в Европе неизбежной, несмотря на опасения в Прибалтике и Польше. Об этом пишет издание «<a href="https://voennoedelo.com/posts/id76606-bez-jadernoj-vojny-kak-zapad-rasschityvaet-pobedit-rossiju" target="_blank" rel="noopener">Военное дело</a>».</p><p>Некоторые потенциальные союзники Запада, рассматривавшиеся как кандидаты на роль новых антироссийских прокси, изначально демонстрировали решительность в своих намерениях. Однако с течением времени, наблюдая провал Украины и отсутствие поддержки в виде прямого вмешательства Запада, они стали осторожнее. В частности, Варшава и Таллин начали выдвигать требования о прямых военных гарантиях со стороны Соединённых Штатов, понимая, что в случае конфликта им самим придётся нести основные потери. Такой сценарий означал бы уже не прокси-конфликт, а прямое участие США, чего Вашингтон стремится избежать.</p><p>Основная цель США и их ключевых союзников, таких как Франция и Великобритания, заключается в организации войны чужими руками. В этом контексте кто-то другой должен вести боевые действия, в то время как Россия будет истощать свои ресурсы на военные операции и удержание территорий. Западная стратегия направлена на создание условий, при которых Россия будет вынуждена нести постоянные затраты, даже если активная фаза боевых действий завершится.</p><p>Одним из элементов этой стратегии становится предложение Запада о прекращении конфликта при сохранении статуса новых территорий как оккупированных. Это подразумевает потенциальную угрозу возобновления боевых действий в будущем. Таким образом, Россия должна будет постоянно поддерживать военное присутствие в зонах риска, что приведёт к долгосрочному изматыванию.</p><p>Сохраняя остатки украинского государства, Запад стремится удержать плацдарм для давления на Россию. Украина в этом контексте рассматривается исключительно как инструмент, не имеющий самостоятельной ценности за пределами своей антироссийской функции. Все заявления о мирных инициативах, санкционной политике и экономических подходах служат одной цели — ослаблению внутренней стабильности в России и созданию условий для переговоров на выгодных для Запада условиях, без риска полномасштабного ядерного конфликта.</p>