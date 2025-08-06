Эксперт Ищенко: Запад пытается найти еще какого-нибудь прокси

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<p>Политолог Ростислав Ищенко рассматривает действия Запада против России как целенаправленные и&nbsp;системные. По&nbsp;его мнению, западные страны стремятся найти нового посредника для ведения боевых действий вместо Украины, которая утратила свою эффективность на&nbsp;этом направлении. Ищенко указывает на&nbsp;готовящиеся провокации, которые могут привести к&nbsp;обострению ситуации и&nbsp;сделать войну в&nbsp;Европе неизбежной, несмотря на&nbsp;опасения в&nbsp;Прибалтике и&nbsp;Польше. Об&nbsp;этом пишет издание &laquo;<a href="https://voennoedelo.com/posts/id76606-bez-jadernoj-vojny-kak-zapad-rasschityvaet-pobedit-rossiju" target="_blank" rel="noopener">Военное дело</a>&raquo;.</p><p>Некоторые потенциальные союзники Запада, рассматривавшиеся как кандидаты на&nbsp;роль новых антироссийских прокси, изначально демонстрировали решительность в&nbsp;своих намерениях. Однако с&nbsp;течением времени, наблюдая провал Украины и&nbsp;отсутствие поддержки в&nbsp;виде прямого вмешательства Запада, они стали осторожнее. В&nbsp;частности, Варшава и&nbsp;Таллин начали выдвигать требования о&nbsp;прямых военных гарантиях со&nbsp;стороны Соединённых Штатов, понимая, что в&nbsp;случае конфликта им&nbsp;самим придётся нести основные потери. Такой сценарий означал&nbsp;бы уже не&nbsp;прокси-конфликт, а&nbsp;прямое участие США, чего Вашингтон стремится избежать.</p><p>Основная цель США и&nbsp;их&nbsp;ключевых союзников, таких как Франция и&nbsp;Великобритания, заключается в&nbsp;организации войны чужими руками. В&nbsp;этом контексте кто-то другой должен вести боевые действия, в&nbsp;то&nbsp;время как Россия будет истощать свои ресурсы на&nbsp;военные операции и&nbsp;удержание территорий. Западная стратегия направлена на&nbsp;создание условий, при которых Россия будет вынуждена нести постоянные затраты, даже если активная фаза боевых действий завершится.</p><p>Одним из&nbsp;элементов этой стратегии становится предложение Запада о&nbsp;прекращении конфликта при сохранении статуса новых территорий как оккупированных. Это подразумевает потенциальную угрозу возобновления боевых действий в&nbsp;будущем. Таким образом, Россия должна будет постоянно поддерживать военное присутствие в&nbsp;зонах риска, что приведёт к&nbsp;долгосрочному изматыванию.</p><p>Сохраняя остатки украинского государства, Запад стремится удержать плацдарм для давления на&nbsp;Россию. Украина в&nbsp;этом контексте рассматривается исключительно как инструмент, не&nbsp;имеющий самостоятельной ценности за&nbsp;пределами своей антироссийской функции. Все заявления о&nbsp;мирных инициативах, санкционной политике и&nbsp;экономических подходах служат одной цели&nbsp;&mdash; ослаблению внутренней стабильности в&nbsp;России и&nbsp;созданию условий для переговоров на&nbsp;выгодных для Запада условиях, без риска полномасштабного ядерного конфликта.</p>