Умный купальник: как носить и чем он отличается от обычного

Представьте себе купальник, который не просто красиво сидит и подчеркивает достоинства фигуры, но и заботится о вашем здоровье и комфорте. А еще не оставляет белых полосок и защищает кожу от перегрева. Это и есть умный купальник — инновационное решение для тех, кто ценит технологии и хочет получить максимум от отдыха на солнце. Что это такое и как его носить, нам рассказала персональный стилист Елена Петрова.

© Соцсети

Почему умный?

Это купальник из ткани, которая частично пропускает безопасные солнечные лучи, позволяя коже загореть без риска для здоровья. Вы получаете ровный загар даже под тканью — но без «полосатого» эффекта, ожогов и шелушения.

«Технология проста и гениальна: ткани содержат специальные фильтры и микроволокна, которые пропускают необходимое количество UVB-лучей, отвечающих за загар, но при этом блокируют избыточное количество UVA-лучей, провоцирующих старение и рак кожи. Это создает эффект легкого загара даже под тканью — без необходимости закручивать бретельки или другие детали купальника, чтобы получить ровный загар», — рассказывает стилист.

Что может уметь такой купальник

Защищает от солнца — ткань «мониторит» уровень ультрафиолетового излучения. Купальник может предупредить вас, когда пора уйти в тень.

Напоминает о креме — определенные версии могут сообщать, что пора нанести солнцезащитный крем, чтобы избежать солнечных ожогов. Такой сигнал поступает через приложение.

Контролирует температуру — некоторые продвинутые модели могут регулировать температуру тела, сохраняя прохладу в жаркую погоду или обеспечивая дополнительное тепло в прохладной воде.

Кому он нужен

Если вы:

не любите «полоски» от купальника,

хотите загорать равномерно,

не готовы жертвовать безопасностью ради шоколадного оттенка.

Как носить умный купальник

Носить такой купальник так же просто, как и обычный, но есть несколько нюансов, которые стоит учесть:

Некоторые продвинутые модели могут иметь зарядное устройство, которое предварительно нужно зарядить перед использованием.

Если купальник имеет функции мониторинг, то его нужно синхронизировать с приложением.

Из-за своих особенностей умные купальники требуют бережного ухода. В большинстве случаев рекомендуется ручная стирка в прохладной воде с использованием мягкого моющего средства. Избегайте агрессивных продуктов, они могут повредить электронику и ткань.

После стирки не выкручивайте купальник, а аккуратно отожмите лишнюю воду.

Сушите купальник в тени, на горизонтальной поверхности, избегая прямых солнечных лучей. Не используйте машинную сушку.