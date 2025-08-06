Линдси Лохан пришла на премьеру в «голой» юбке

Голливудская актриса Линдси Лохан вышла в свет в платье с «голой» юбкой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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39-летняя Линдси Лохан посетила премьеру второй части фильма «Чумовая пятница», которая прошла 4 августа в Сиднее. Актриса выбрала для светского мероприятия черное макси-платье с полупрозрачной юбкой, туфли на каблуках и золотистый клатч. Артистка также надела золотые украшения. Стилист уложил знаменитости волосы в локоны, а визажист сделал ей макияж с угольно-черными стрелками, розовыми тенями и блеском для губ.

На днях Линдси Лохан появилась на публике в лиловом бельевом платье с серебряным цветочным принтом от бренда Ludovic de Saint Sernin. Образ дополнила сумочка в виде красной гитары. В похожем наряде она снялась в фильме в 2000-е.

Летом 2023 года Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения. Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник».