Перечислены ключевые модные тренды осени 2025 года

Модные редакторы Glamour перечислили семь ключевых трендов осени 2025 года. Материал опубликован на сайте издания.

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В первую очередь обозреватели призвали читателей обратить внимание на деревенский стиль, который предполагает шерстяные вещи, клетчатый принт и ковбойские сапоги. Кроме того, актуальность обретут кружевная одежда и предметы гардероба кроя slouchy — со сборками.

Что касается оттенков, модным станет виноградный цвет. Популярность предрекли и меховым изделиям в стиле бохо, а также вещам с пайетками и платьям, пиджакам и рубашками скульптурного кроя. Подобные, в частности, появились в ассортименте брендов Saint Laurent и Marc Jacobs.