Ведущий «Модного приговора» назвал самую стильную обувь на осень

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самую стильную обувь на осень. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Громоздкая и массивная обувь уступает место элегантной и компактной! Например, мягкие дерби, чем-то напоминающие балетки, станут безусловным хитом в ближайшее время! Все это произойдет, в частности, благодаря новой коллекции Celine от Майкла Райдера. К слову, такую обувь очень любил Серж Генсбур! И мы тоже полюбим!» — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.