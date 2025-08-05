Обвиненную в расизме Сидни Суини вновь обругали за нелепый наряд

Американская актриса Сидни Суини, которую обвинили в расизме из-за рекламы джинсов бренда American Eagle, вновь подвергли критике в соцсетях. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость появилась на премьере фильма Americana в платье марки Danielle Frankel сливочного цвета. Наряд с глубоким декольте и пышной юбкой дополнила повязка на голове того же оттенка. В качестве обуви стилистка Молли Диксон подобрала для клиентки туфли на небольшом каблуке.

Пользователи сети не оценили наряд Суини, назвав в комментариях его дизайн нелепым.

«Стилистка ее ненавидит», «У тебя плохие модные гены?», «Ужасный образ», — высказывались многочисленные юзеры.

Известно, что ранее под волну критики попало видео рекламной кампании джинсов American Eagle. В нем был показан плакат с изображением звезды «Эйфории» в джинсовой куртке и надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»), после того как мимо плаката прошла Суини.