Зендея прогулялась с кольцом за 16 миллионов рублей

Американскую актрису и фотомодель Зендею заметили с помолвочным кольцом от актера Тома Холланда. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

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Знаменитость прогулялась с собаками и женихом в Ричмонд-парке в Лондоне. Телезвезда надела розовый свитер и черные удлиненные шорты, дополнив образ бриллиантовым кольцом, которое ей преподнес возлюбленный. Ювелиры оценивают стоимость ювелирного изделия в 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

О помолвке пары стало известно в январе. По данным таблоидов, помолвка состоялась между католическим Рождеством и Новым годом. Анонимные источники уточнили, что Холланд не стал устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. По их словам, членов семьи рядом не было — «это был просто приятный момент между Томом и Зендеей».