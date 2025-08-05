«Русский Тимоти Шаламе» снялся для китайского Vogue

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся для китайской версии глянцевого журнала Vogue. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

© Lenta.ru

23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), предстал на одних размещенных кадрах в бордовой водолазке и серых брюках. Он лежал на шезлонге, согнув ноги в коленях и положив голову на ладонь. В то же время на других снимках, автором которых стал фотограф Хуань Цзяци, Эйдельштейн запечатлен в двух майках, а также в ярко-красном плаще и черных брюках.

В интервью глянцу молодой человек рассказал, что впервые заинтересовался китайской культурой в девять лет. В тот период акупунктурист помог ему справиться с заболеванием сердца. Позже, по словам звезды «Аноры», он начал изучать иностранный язык с китайской студенткой Лю.

«Изучение китайских символов помогало мне концентрироваться, а еще из-за них я влюбился», — поделился он своими воспоминаниями.

В апреле Марк Эйдельштейн раскрыл неожиданный факт о костюме модного дома Balenciaga, в котором он появился на церемонии вручения премии «Оскар».