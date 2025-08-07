Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой после тренировки

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в топе. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

55-летняя Наоми Кэмпбелл стояла перед зеркалом в черном топе с декольте, который дополнила леггинсами, кроссовками и перчатками. Супермодель дополняла образ браслетами и золотыми цепочками с подвесками. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без макияжа.

© Газета.Ru

В начале июня Наоми Кэмпбелл стала лицом нового выпуска журнала DAZED. Супермодель 1990-х позировала в «голом» топе и мини-юбке, которые дополнили крылья бабочки и браслеты. Стилист выпрямил волосы знаменитости и наклеили на них ракушки. На других кадрах манекенщица позировала в мини-платье с глубоким декольте, платье-комбинации и топе с трусами.

Позже Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в мини-платье с тигриным принтом и глубоким декольте. Волосы знаменитости уложили крупными прядями и сделали вечерний макияж. Модель лежала в ванне с блестками вместе с коллегой Кейт Хадсон.

Недавно манекенщица в топе и легинсах показала тренировку на ягодицы.