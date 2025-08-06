«Ангел» Victoria's Secret снялась в бикини на море

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио снялась в купальнике в океане. Об этом сообщает TMZ.

© Газета.Ru

44-летняя Алессандра Амбросио позировала в черном крошечном бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила в море на отдыхе.

Недавно Алессандру Амбросио и Бака Палмера засняли на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро. Модель была запечатлена в бело-желтом бикини, солнцезащитных очках и браслетах. Возлюбленный манекенщицы был одет в черные плавательные шорты.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».